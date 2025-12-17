Freno a 2 grandes plantas de biogás que han chocado con rechazo en el Segrià y la Segarra

Los proyectos de dos grandes centrales de biogás que han chocado con oposición en el Segrià y la Segarra han sufrido sendos reveses en su tramitación ante la Generalitat. La planta que que grupo Ence promueve en Almacelles y la que proyecta el grupo español Greening entre Cervera y Els Plans de Sió han quedado en suspenso ante la comisión de Urbanismo de Lleida, ambas en el trámite de aprobación inicial. La primera prevé tratar 194.830 toneladas al año de deyecciones genaderas y otros residuos orgánicos, y la segunda, 142.072.

Vecinos de El Canós, en Els Plans de Sió, se han movilizado contra la planta de biogás entre este municipio y Cervera y han organizado actos de protesta. En Almacelles, el ayuntamiento ha presentado alegaciones contra el proyecto de Ence al apreciar deficiencias en ámbitos como las emisiones y los olores, así como la ausencia de un estudio de movilidad de los camiones que abastecerán de residuos al complejo. Tras la suspensión de ambos expedientes por parte de Urbanismo, los promotores pueden corregir sus proyectos o recurrir la decisión de la comisión.

También se encuentran en suspenso otras dos instalaciones para el tratamiento de purines: una planta de biogás prevista en Seròs con capacidad para 164.469 toneladas de deyecciones al año y una instalación de compostaje en Puiggròs promovida por el grupo Nufri para tratar 42.000 toneladas anuales.

Estas cuatro instalaciones suman más de medio millar de toneladas de residuos al año y forman parte de las 29 instalaciones de tratamiento de desechos que están en diferentes estadios de su tramitación ante Urbanismo. Trece de ellas son plantas de biogás, entre las cuales destaca la que el grupo danés CIP promueve en La Sentiu de Sió. Es la mayor prevista en el sur de Europa, con capacidad para recibir 500.000 toneladas de deyecciones al año, y ha completado su proceso de autorización ante la Generalitat (ver desglose).

Además de los proyectos sobre la mesa de Urbanismo para tratar residuos en Lleida, existen al menos media docena en los primeros pasos de su tramitación ambiental ante la Generalitat y presentados ante ayuntamientos. Entre ellos hay más plantas de biogás y una nueva versión del antiguo proyecto del vertedero de residuos industriales de Seròs. Tendría capacidad para 260.000 toneladas al año, si bien no ha habido avances sobre este último en casi tres años.

Piden una moratoria y planificar el despliegue de esta tecnología

La plataforma Pobles Vius, crítica con las grandes centrales de biogás, reclamó ayer a la Generalitat que deje de subvencionarlas, que dicte una moratoria para suspender su autorización y planifique dónde instalarlas. La entidad hizo estas declaraciones en el Parlament, tras presentar a los partidos un informe de elaboración propia sobre la “burbuja especulativa” del biogás. La entidad calcula el excedente de purines en Ponent en unas 300.000 toneladas al año, apenas el 10% de la capacidad de las plantas previstas, que pueden tratar también lodos de depuradora y desechos de mataderos. Cree que el tráfico de camiones entre granjas y estas instalaciones pueden suponer “riesgo sanitario” en un momento de alerta por peste porcina africana y dermatosis nodular.

Las obras del gran complejo de La Sentiu de Sió durarán dos años

Las construcción de la gran planta de biogás prevista en La Sentiu de Sió requerirá dos años de obras. Así lo explicó ayer la empresa promotora, filial de la multinacional danesa CIP. Su previsión es obtener licencia municipal e iniciar los trabajos en el primer semestre de 2026, con lo que debería entrar en funcionamiento a partir de 2028. La autorización ambiental del proyecto quedó ratificada en la ponencia ambiental de este mes. Esto puso fin a la tramitación ante la Generalitat, que ya otorgó meses atrás el visto bueno urbanístico.

Por su parte, la plataforma Pobles Vius, contraria a este complejo, apuntó que los promotores deberán dar aún otros pasos para materializar la planta, como obtener la declaración de interés general para el gasoducto que inyectará el biogás en la red de distrubución y la licencia para construirlo. Pasaría por Bellcaire, que ha aprobado una moratoria para frenarlo.