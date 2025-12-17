Hallan bengalas marítimas en Llardecans

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra acudieron el pasado jueves a Llardecans después de que un vecino llamara al 112 alertando que había encontrado una bolsa con bengalas pirotécnicas. Al lugar acudieron agentes del Tedax, que recogieron el material. Comprobaron que se trataba de tres botes de humo y 85 bengalas de señalización marítima que estaban caducadas. Desde los Mossos explicaron que deberían haberse gestionado como residuo específico por los canales comerciales de venta. Desconocen cómo este material llegó hasta Llardecans.