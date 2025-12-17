‘L’Esclat’ rinde un homenaje a todas sus juntas

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El municipio de Golmés celebró el pasado sábado el acto de clausura del 40 aniversario de la revista L’Esclat, una publicación que ha acompañado la vida del municipio durante cuatro décadas. El evento, conducido por la junta actual, reunió a integrantes de todas las juntas que han formado parte del proyecto, además de colaboradores, vecinos y representantes institucionales. Durante la jornada, la segunda teniente de alcaldía, Montse Trilla Porta, y el alcalde, Jordi Calvís, subrayaron el papel de L’Esclat como espacio de memoria colectiva y herramienta de cohesión local, destacando su aportación a la identidad del pueblo. El programa incluyó el coloquio El periodismo de proximidad en una revista de ámbito local, moderado por Anna Gómez Marsol, con la participación de Quico Sallés, Francesc Canosa y Rut Camí. Durante la conversación se abordaron los retos actuales del periodismo local, el valor de la información cercana y la importancia de mantener vivos los canales comunitarios.

Uno de los momentos centrales del acto fue el reconocimiento público a todas las juntas que han impulsado la revista a lo largo de los años, así como el agradecimiento al ayuntamiento de Golmés, a los suscriptores, a las empresas anunciantes, a las asociaciones y a los colaboradores que han hecho posible la continuidad de la publicación. La clausura se completó con la entrega de un obsequio conmemorativo. Fundada en 1985, L’Esclat reafirma con esta celebración su compromiso con la información de proximidad y con el servicio a la ciudadanía de Golmés.