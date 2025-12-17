Otros dos rechazos a la modernización del canal

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Las votaciones sobre la modernización del Canal d’Urgell suman dos nuevas colectividades contrarias al proyecto: la 14 de Torregrossa, con un 67% por ciento en contra, y la número 7 de Castellnou, con un 89%. En la primera, con 3.512,95 hectáreas de superficie regable, la votación se llevó a cabo ayer por la tarde en la sala de actos de la biblioteca y cerró el escrutinio con 214 votos para el sí y 441 al no (blancos: 1; nulos: 1). En Castellnou de Seana, con 769,36 hectáreas, el recuento quedó en 21 a favor y 205 en contra.

Con estos dos resultados, todas las colectividades, excepto la de Les Borges, han mostrado el rechazo mayoritario a este proyecto. La consulta encara su tramo decisivo con las votaciones que aún quedan por resolver. Hoy miércoles están previstas tres asambleas: la de la colectividad 8 (Bellpuig), que reúne 2.272,73 hectáreas; la de la colectividad 9 (Golmés), con 2.493,18 hectáreas; y la de la colectividad 10 (Miralcamp), que suma 3.144,97 hectáreas. Se llevarán a cabo en Bellpuig (Sala Gran de la Llotja), Golmés (Centre Cívic) y Miralcamp (polideportivo).

El cierre del ciclo tendrá lugar mañana en la Noguera con la votación de la colectividad número 3 (Bellcaire d’Urgell), la de mayor peso entre las pendientes, con 6.190,29 hectáreas de superficie regable. En total, las cuatro colectividades que aún faltan por votar entre hoy y mañana concentran 14.101,17 hectáreas.