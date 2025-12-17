Talento de Ponent cosido en papel

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El 61 Concurs de Vestits de Paper, celebrado el sábado en el Teatre L’Amistat, reunió 58 piezas y cerca de medio centenar de participantes entre Moda Actual, Fantasía y Época. Los diseñadores leridanos estuvieron presentes en el certamen, ya que firmaron la mitad de los trabajos presentados. El palmarés reflejó esa aportación. En la categoría de Época, el primer premio fue para Samsara, un vestido dorado bordado con ganchillo y pedrería confeccionado por la Llar de Jubilats Joan Banyeres i Cateura, de Alguaire. En Fantasía se impuso Nivaria, de la Associació Artesanal Vestits de Paper d’Almenar, entidad que además obtuvo el tercer premio de Moda Actual. Almenar, de hecho, presentó a concurso alrededor de una quincena de diseños, una de las participaciones colectivas más amplias de la noche. Uno de ellos fue Notícies d’alta costura, un trabajo hecho exclusivamente con papel de diario, sin faltar las páginas de diari SEGRE.

En clave local, en Fantasía sobresalió Mar de foc, un trabajo creado por usuarios del Servei de Rehabilitació Comunitària, y también se vieron propuestas de autoría individual como Organic vintage pattent, de Anastasia Petrova, y Vaenira, de Lada Used, de Bellvís.

En los reconocimientos especiales, el Didal d’Or fue para la modista de Alguaire Mari Carme Begines, y la Agulla d’Or, al mejor trabajo artesano que otorga el establecimiento Lluna de Drap, para Paquita Pagà.