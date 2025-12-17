Tàrrega detecta 71 inmuebles vacíos en el casco antiguo, un 21%

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega presentó ayer las conclusiones del estudio del proyecto ‘Re-Viure al Centre Històric’, que ha identificado 71 inmuebles vacíos en el casco antiguo, representando el 21% de los 335 inmuebles analizados en 22 calles. Casi el 50% de los espacios vacíos son almacenes o solares en desuso, mientras que el 31,5% son viviendas plurifamiliares y el 25,9%, unifamiliares. Muchos de estos inmuebles pueden evolucionar de un estado deteriorado hacia un estado ruinoso en diez años sin intervención, lo que exige estrategias urgentes de rehabilitación y movilización. Estos datos se dieron a conocer ayer por parte de la asociación de vecinos del Casc Antic de Tàrrega y Repoblem, impulsores y ejecutores del proyecto, financiado en su primera fase por el ayuntamiento.

El proceso participativo con vecinos planteó 18 acciones. Entre ellas, incentivos fiscales como bonificaciones del 85-95% en IBI e ICIO para alquileres o compras como primera residencia y una partida de 100.000 euros anuales por parte del consistorio para rehabilitación, junto a modelos como masovería urbana juvenil y coviviendas intergeneracionales. Además, las asociaciones proponen crear una entidad mediadora entre propietarios y ayuntamiento y la mejora del barrio. El ayuntamiento prevé optar a ayudas del Pla de Barris.