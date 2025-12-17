Una empresa lleva 9 años intentado ser compensada con 512.000 euros por una ilegalidad

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La empresa Saerco, una de las principales operadoras de servicios del sector de la aviación civil, lleva nueve años pleiteando con la Generalitat, a la que le reclama una indemnización de algo más de medio millón de euros por los presuntos daños y perjuicios que le causó la adjudicación irregular en 2016 de una contrata para los aeropuertos de Alguaire y de La Seu d'Urgell.

Saerco, que gestiona las torres de control de varios aeropuertos españoles, prestaba en 2016 el servicio de información de vuelo y el de mantenimiento y gestión de comunicaciones, navegación y vigilancia en La Seu y este último y el de tráfico de aeronaves en el de Alguaire. Sin embargo, la empresa pública Aeroports de Catalunya adjudicó a su principal competidor, Ferronats, la contrata para desempeñar todas esas actuaciones durante los siguientes tres años.

Tanto Aeroports como el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público desestimaron las reclamaciones de Saerco, que tuvo mejores resultados tanto en el TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Catalunya) como en el Supremo, que anularon la adjudicación. Eso ocurría en octubre de 2021, aunque la decisión judicial no fue firme hasta febrero de 2022.

Para entonces Ferronats ya había cumplido el primer contrato y le había sido adjudicado otro para los mismos servicios.

Saerco abrió poco después, en noviembre de 2022, la vía de la reclamación patrimonial, en la que pedía una indemnizacion de 512.429 euros a la la conselleria de Territorio, a Aeroports y al Tribunal de Contratos. Y la Generalitat desestimó la petición argumentando que la empresa no había sufrido ningún “daño antijurídico”, aunque fue apartada del servicio por una adjudicación irregular, y que la administración no había incurrido en un “alejamiento manifiesto de la legalidad”.

El último giro de guión de este laberinto jurídico, que vuelve a retrasar la solución, se ha dado en la Comisión Jurídica Asesora, que meses después de asumir el asunto se ha percatado de que no se lo había comunicado a la conselleria de Economia, de la que depende el Tribunal de Contratos, ni a las aseguradoras del Govern: ordena hacerlo y rehacer el expediente.

“Saerco reclama por lucro cesante y daño emergente. El procedimiento está pendiente de resolución”, dijo un portavoz de Aeroports.