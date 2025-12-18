Alguaire empieza a cobrar impuesto de obras al aeropuerto tras años de exención total

El ayuntamiento de Alguaire ha empezado a cobrar impuestos por obras en el aeropuerto, tras años en los que se consideró totalmente exento de pagar este gravamen. Desde el inicio de su construcción en 2007, se le aplicó la exención prevista en la legislación estatal para infraestructuras públicas declaradas de interés general, y se extendió también a otras edificaciones posteriores dentro del recinto aeroportuario. Esto ha cambiado en parte, en virtud de un acuerdo entre el consistorio y Aeroports de Catalunya, la empresa pública de la Generalitat propietaria del aeropuerto.

El equipo de gobierno municipal, liderado por la agrupación de electores Horitzó 31, planteó en 2024 a Aeroports una interpretación distinta de la normativa estatal: solo las construcciones necesarias para la actividad aeroportuaria deberían considerarse exentas del impuesto de obras, mientras que otras vinculadas al aeropuerto, pero no imprescindibles para su funcionamiento, sí deberían pagarlo. La empresa pública de la Generalitat sometió esta propuesta al examen de sus servicios jurídicos y acabó aceptándola, según explicó el consistorio.

Desde entonces, el ayuntamiento ha aplicado este gravamen a obras ejecutadas a lo largo de este año y en ejercicios inmediatamente anteriores. Entre ellos se encuentra la residencia para estudiantes inaugurada el pasado mes de septiembre, construida por Aeroports y arrendada a la academia de pilotos lituana BAA Training. El consistorio calcula que ha ingresado hasta ahora al menos 70.000 euros en concepto de impuesto de obras en el aeropuerto leridano. No es una cifra muy elevada, pero tiene posibilidades de crecer en los próximos años: el suelo edificable en el recinto aeroportuario está prácticamente agotado y la Generalitat prevé ampliarlo en un centenar de hectáreas más para dar cabida a nuevas actividades vinculadas al sector aeroespacial. Asimismo, prepara un nuevo plan director para reforzar el giro del aeropuerto hacia el sector industrial y de formación (ver desglose).

Impuesto de bienes inmuebles

A los nuevos ingresos por el impuesto de obras se suma el que recibe el ayuntamiento por el de bienes inmuebles de características especiales (BICES). El año pasado ascendió a 245.851 euros, según las últimas cuentas anuales publicadas por Aeroports de Catalunya.

La comisión de Urbanismo de Lleida ha dado este mes la aprobación inicial al plan urbanístico que prevé habilitar un centenar de hectáreas más para usos industriales dentro del actual recinto aeroportuario. Aeroports de Catalunya lo promueve para dar cabida a nuevas empresas y actividades vinculadas al sector aeroespacial, en un momento en que el suelo disponible para esta finalidad está ya prácticamente agotado.

El plan en tramitación ante Urbanismo deberá someterse ahora a información pública y a un nuevo trámite de aprobación provisional. Se trata de una solución temporal para paliar la falta de suelo edificable en el recinto aeroportuario de Alguaire, a la espera de que la Generalitat elabore un nuevo plan director que refuerce el giro del aeropuerto hacia actividades industriales y de formación. También acoge iniciativas de investigación y desarrollo de tecnologías para el sector aeronáutico.