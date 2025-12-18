La Diputación de Lleida aprueba el presupuesto y desencalla el Eix de Les Garrigues

El pleno de la Diputación de Lleida ha aprobado este jueves el presupuesto de 2026, que sube un 35% más hasta los 223.742.326 euros con el apoyo de los cuatro grupos del equipo de gobierno (ERC, PSC, UA y APL), además del de Junts. Los dos diputados del PP han votado en contra.

La diputada de Servicios Técnicos, Cristina Moron, ha adelantado que el presupuesto incluye una partida por el Eix de Les Garrigues Altes, que se ha desbloqueado después de meses en los que los ayuntamientos pedían más apoyo en el proyecto.

El presidente, Joan Talarn, ha remarcado que por primera vez las cuentas incluyen una partida para "catástrofes meteorológicas" de dos millones de euros. También habrá 15 más por obras de mejora en la eficiencia de las redes de agua; la sustitución de infraestructuras de amianto y equipamientos de deportes.

El jefe de la oposición (Junts, con 10 de los 25 escaños), Jaume Ars, ha remarcado la capacidad de diálogo y pacto entre fuerzas políticas de diferentes colores. El portavoz del PP, Xavi Palau, ha recordado que su voto contrario responde al desacuerdo por lo que considera todavía un bajo nivel de ejecución de los presupuestos este 2025, del 60%.