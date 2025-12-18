Golmés, Miralcamp y Bellpuig dicen ‘no’ a modernizar

Las votaciones sobre la modernización del Canal d'Urgell sumaron ayer tres nuevas colectividades contrarias al proyecto. En Bellpuig, la número 8 (2,272 hectáreas), el no se impuso con un 84,8% de los votos emitidos, 438 de un total de 516, mientras que se registraron 74 síes (un 14,3%) y también hubo dos votos en blanco o otros dos nulos. Esta colectividad riega en los municipios de Vilagrassa, Preixana, Bellpuig, Anglesola y Castellnou de Seana. Su presidenta, Ramona Creus, lamentó la baja participación, ya que en esta colectividad no llegó ni a la mitad de los propietarios de fincas. Según Creus, “era una votación muy importante y aunque ha venido gente, esperaba más”.

En Golmés (colectividad número 9, con 2.493 hectáreas), el no también se impuso, en este caso, con un 81,4% de los votos, frente al 16,58% del sí (486 votos contrarios frente a 99 partidarios del proyecto actual de modernización).

Mientras, en la colectividad 10 de Miralcamp (3.145 hectáreas) hubo 629 votos contrarios (74,7% del total) frente a 213 votos partidarios (25,29%).

Con las tres de ayer, ya son 17 colectividades de las 18 que han votado que se han posicionado en contra del proyecto. La única que votó favorable fue la de Les Borges, aunque con una baja participación. Hoy culmina el ciclo la de Bellcaire, con 6.190 hectáreas.

Mañana la junta de gobierno del canal debe reunirse para desconvocar la votación en asamblea general (en la que participan 135 síndicos) que debía celebrarse el domingo. Sin embargo, algunos representantes habrían pedido mantener la convocatoria, de modo que el rechazo al proyecto de modernización quedaría todavía más evidenciado. El proyecto tiene un coste para los regantes de unos 200 millones de obra general y 400 de amueblamiento de parcela.

Los abastecimientos quieren ayudas para pagar 25 millones

Los 67 municipios que se abastecen del Canal d'Urgell deberán pagar 25 millones de euros para adaptar la infraestructura de suministro de agua de boca al proyecto de modernización del regadío. Se trata de construir una tubería para cada depósito municipal, con lo que se pondría fin al tradicional sistema de cierres de canal para posibilitar la toma de los abastecimientos. Representantes municipales asistieron ayer en la Casa Canal a una reunión informativa y acordaron buscar ayudas, principalmente de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), para financiar su parte del proyecto.