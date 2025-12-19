SEGRE

Interrumpida la circulación de trenes de Rodalies entre Lleida y Puigverd y entre Lleida y Bell-lloc d'Urgell

Incidencias por falta de tensión en la catenaria

Vista de l’estació de trens de Lleida - Ingrid Segura

Vista de l'estació de trens de Lleida - Ingrid Segura

La circulación de trenes de Rodalies entre las estaciones de Lleida y de Puigverd de Lleida, en la línea de la costa, se encuentra interrumpida desde la mañana de este viernes por falta de tensión en la catenaria, según Adif. La incidencia afecta a los trenes que circulan en el tramo entre la capital del Segrià y Sant Vicenç de Calders y se ha establecido un servicio alternativo por carretera.

Por otra parte, otra incidencia, también por allo eléctrico, interrumpe la circulación de trenes de la RL4 y la RL3 entre Lleida y Bell-lloc d'Urgell, en la línea de Manresa. También se ofrece un servicio alternativo con autobuses.

