La Diputación aprueba un presupuesto de 223 millones y desencalla el Eix de Les Garrigues

El pleno de la Diputación aprobó ayer con los votos del equipo de gobierno (ERC, PSC, UA y APL) y Junts, principal partido de la oposición, el presupuesto para 2026, que asciende a 223.742.326 euros, un 35% más que los de este 2025. El presidente, Joan Talarn (ERC), remarcó que son los presupuestos más altos y que incluyen por primera vez una partida para responder a la emergencia climática de 2 millones de euros para casos de catastrofes meteorológicas. Otros 15 millones irán a rehabilitación de redes de abastecimiento de agua, sustitución de equipamientos de amianto y equipamientos deportivos y 200.000 a planes de educación de entorno. El diputado Marc Baró destacó a su vez que el 80% de los programas de ayudas y subvenciones van a ayuntamientos y consells.

El jefe de la oposición, Jaume Ars (Junts), defendió el debate para “hallar consensos” entre todas las formaciones. Lo hizo, precisamente, el día en que la portavoz de Junts en el ayuntamiento de Lleida anunció su voto contrario a las cuentas de la Paeria. Ars remarcó que “queremos facilitar que lleguen más recursos a los ciudadanos”. La formación presentó hasta 16 enmiendas al proyecto. El PP, con dos diputados, votó en contra al considerar que el grado de ejecución presupuestaria este año es aún muy bajo (60%), según el portavoz, Xavi Palau.

El pleno aprobó el convenio para destinar 4,65 millones en dos años al llamado Eix de Les Garrigues, con lo que desbloqueó definitivamente el proyecto, que los alcaldes habían paralizado para pedir más aportaciones a Diputación y Generalitat. El eje incluye tres tramos: C-233 Granadella-Soleràs; camino de Torrebesses a la C-233 en Castelldans y camino de Els Torms a Bellaguarda. Los alcaldes explicaron que Generalitat y Diputación asumirán el mantenimiento de este último camino durante 5 años.

Ayuda de urgencia para evitar la fuga de lixiviados en Sort

El presidente de la Diputación, Joan Talarn explicó en respuesta a una pregunta del diputado de Junts-Impulsem Manel Solé que han tenido que habilitar una partida de urgencia de 250.000 para el consell comarcal del Pallars Sobirà porque se había detectado la fuga de lixiviados en un vertedero comarcal que amenazaba con descontrolarse. “La situación era muy preocupante”, afirmó, y añadió que la Agència de Residus ha aportado también financiación.

Seis millones para Inefc Pirineus y el mundial de Piragüismo

El pleno de la corporación avaló destinar el próximo año cuatro millones a la construcción del edificio de Inefc Pirineus en La Seu y otros dos a la celebración del Mundial de Piragüismo, con lo que se invierte en convertir el Pirineo “en un referente en los deportes de montaña”, dijo el diputado Marc Baró. Entre otras inversiones para 2026, destacó también 280.000 euros para las Homilies d’Organyà; 1,25 millones para promoción económica municipal y 8 a gasto corriente. En materia de tributos, recalcó que la oficina de recaudación de la Diputación mantendrá el próximo año una rebaja en el premio de cobranza que aplica a los ayuntamientos para la gestión de sus impuestos. El año pasado, esta rebaja se fijó en un 1%. En 2023 gestionó el cobro de 140 millones y recibió 6,5 de las delegaciones.