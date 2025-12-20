Balaguer ampliará la perrera y construirá una gatera

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Paeria de Balaguer quiere acabar con las carencias de la perrera municipal, construida hace más de 20 años en la zona del Pla del Casat, en el área noroeste del término municipal, y ya cuenta con un proyecto de ampliación y mejora de las instalaciones, así como la construcción de una gatera. El consistorio mantiene en fase de consulta pública hasta el próximo 28 de diciembre el proyecto para ejecutar las obras e instalaciones necesarias en el refugio de animales y ampliar el espacio mediante la construcción de una zona destinada a gatera.

La actuación tiene un presupuesto de 503.611 euros, con un principal de 416.207 y otros 87.403 de IVA. La gatera y ampliación del refugio es una de las obras que se financiarán con el plan de obras este próximo año.

La puesta a punto de las instalaciones, que el ayuntamiento de la capital de la Noguera pretende ejecutar en varias fases, tiene como actuaciones principales la adecuación del refugio de animales, cuyo diseño actual incluye 20 casetas y una capacidad prevista para acoger a un máximo de 75 perros, la construcción de la gatera, una serie de intervenciones en materia de jardinería y la habilitación de una línea eléctrica para garantizar el suministro de energía al recinto.

Tanto la red de iluminación como la de agua, que incluye una bomba de elevación, reciben la electricidad de placas solares, aunque antes había un grupo electrógeno.

La actuación también contempla la mejora de la zona ajardinada como parque para los animales y la mejora del camino de acceso. La actuación señala un triple objetivo: “dar respuesta a la normativa vigente, cumplir con las necesidades de la ciudadanía y evitar nuevos actos de vandalismo”, según el proyecto.

El abandono de perros y gatos está aumentando de una manera exponencial en los últimos años en la mayoría de los pueblos de la demarcación de Lleida, donde las protectoras y los grupos de animalistas voluntarios se encuentran desbordados ante la escasez de medios para atenderlos.

En el caso de Balaguer, el abandono de una colonia felina con una treintena de ejemplares en un solar de la calle Sant Pere Màrtir ha sido objeto de polémica y de debate entre los grupos municipales.