Bomberos voluntarios se desnudan para denunciar “desprotección”

Un centenar de bomberos voluntarios protestaron ayer delante del departamento de Interior para denunciar la “precariedad” con la que trabajan. Para visibilizar la “desprotección” que aseguran que están viviendo, en una acción simbólica una decena de ellos se quitaron la ropa y se quedaron en calzoncillos, el casco puesto y con una pancarta denunciando que los voluntarios “son de low cost” y están “en fraude de ley”. El colectivo Bombers Precaris en Lluita anunció que de momento 410 personas están incluidas en doce demandas conjuntas presentadas en juzgados sociales de Catalunya para reclamar el reconocimiento de derechos laborales: 168 en las comarcas de Barcelona, 110 en las de Lleida, 87 en Tarragona y otros 45, en Girona.

“Hacemos el mismo trabajo y tenemos los mismos riesgos. No puede ser que tengamos bomberos de primera y bomberos de tercera”, advirtió Josep Maria Alcalà, presidente de la Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya y miembro de Bombers Precaris en Lluita, quien aseguró que el coste de darlos de alta en la Seguridad Social sería “ínfimo” para Interior. Por su parte, Miquel Mesegué, presidente de la Federació d’Associacions de Bombers Voluntaris de la Generalitat, afirmó que la cúpula “nos maltrata” y advirtió lo que implica no encontrarse inscritos en el sistema de protección estatal como bomberos. En Catalunya, hay un modelo mixto de Bomberos con profesionales y los voluntarios. El colectivo en lucha indica que en la última campaña forestal representaron un tercio de los efectivos, unos 1.500 sobre un total de 4.500.