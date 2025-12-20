Cubells celebra hoy la tercera edición del Mercat de Nadal
Cubells celebra hoy la tercera edición del Mercat de Nadal, una cita ya consolidada dentro del calendario festivo local. El mercado abrirá a las 11.00 hasta las 21.00 horas con la participación de 25 paradistas. La inauguración irá a cargo del presidente del Parlament, Josep Rull. El alcalde, Sebastià Boixadera, apuntó que el mercado es hoy un punto de encuentro imprescindible para vecinos y visitantes, después de dos años de crecimiento continuo. En esta edición se amplían los espacios de la plaza Sant Julià y el Bosquet para mejorar el recorrido y añadir nuevas propuestas sin perder la esencia del evento. Durante la mañana se ofrecerá el tradicional brou de Nadal, elaborado por la Associació de Dones Mare Selva y el Hostal Restaurant Roma, así como la Oficina Mágica de Nadal y una tirada de bitlles. Al mediodía está previsto un concierto de Maria Fernández y un vermut popular. Por la tarde los más pequeños disfrutarán de talleres, villancicos, la llegada del Pare Noel y la tracional cagada del Tió. Cerrará los actos un concierto de Gospel.