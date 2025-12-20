Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Cubells celebra hoy la tercera edición del Mercat de Nadal, una cita ya consolidada dentro del calendario festivo local. El mercado abrirá a las 11.00 hasta las 21.00 horas con la participación de 25 paradistas. La inauguración irá a cargo del presidente del Parlament, Josep Rull. El alcalde, Sebastià Boixadera, apuntó que el mercado es hoy un punto de encuentro imprescindible para vecinos y visitantes, después de dos años de crecimiento continuo. En esta edición se amplían los espacios de la plaza Sant Julià y el Bosquet para mejorar el recorrido y añadir nuevas propuestas sin perder la esencia del evento. Durante la mañana se ofrecerá el tradicional brou de Nadal, elaborado por la Associació de Dones Mare Selva y el Hostal Restaurant Roma, así como la Oficina Mágica de Nadal y una tirada de bitlles. Al mediodía está previsto un concierto de Maria Fernández y un vermut popular. Por la tarde los más pequeños disfrutarán de talleres, villancicos, la llegada del Pare Noel y la tracional cagada del Tió. Cerrará los actos un concierto de Gospel.