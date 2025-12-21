SEGRE

FGC reabre el telesilla Jet Cim de Port Ainé, cerrado por una avería

El remonte Jet Cim, a la derecha de la imagen, ayer en Port Ainé. - FGC

FGC reabrió ayer el telesilla Jet Cim de la estación de esquí de Port Ainé, cerrado hace diez días tras detectarse una avería. El principal remonte de la estación, conecta la zona del Hotel con la cima del Pic de l’Orri. Los equipos técnicos han estado trabajando durante esta semana para resolver la incidencia, hacer reparaciones y las pruebas de seguridad previas que permitieran volver a abrir con seguridad el remonte. La incidencia no supuso ninguna afectación a los usuarios del complejo ya que como alternativa se podía utilizar el telesilla Pic de l’Orri.

