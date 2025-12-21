Inauguran el mural en homenaje a Dani Quintana en Almacelles

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Decenas de personas participaron ayer en la inauguración del mural en homenaje a Dani Quintana, un adolescente de 15 años de este municipio que murió el pasado julio y cuya familia ha denunciado que sufrió bullying. La obra, del artista Oriol Arumí, incluye números de atención para que los jóvenes puedan solicitar ayuda. Marina Solà, la madre de Dani, quiso “alzar la voz” para pedir “un cambio profundo en este sistema, para que nuestros niños puedan vivir felices, protegidos y escuchados”. La iniciativa contó con el apoyo a la asociación ARCA d'Almacelles, Usca, la diputación y el consistorio.