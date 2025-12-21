Obras en la carretera con una inversión de 260.000 €

Sant Esteve de la Sarga está llevando a cabo la mejora de la carretera local LV-9124 con una actuación que reforzará la seguridad y las condiciones de circulación. Los trabajos, que abarcan 4 kilómetros de calzada entre las localidades de Beniure y Alzamora, cuentan con una subvención de 260.000 euros del departamento de Agricultura, según explicó el alcalde, Jordi Navarra.

La intervención contempla la pavimentación del tramo mediante aglomerado asfáltico, además de tareas de limpieza de las cunetas para eliminar la maleza y vegetación acumulada. Para el primer edil, estas actuaciones resultan esenciales considerando que esta carretera registra un uso intenso de turistas. Este proyecto se enmarca en una estrategia municipal más amplia de mejora de infraestructuras viarias. Desde el consistorio se han ejecutado diversas intervenciones en unos 20 kilómetros de vía hasta el desfiladero de Mont-rebei.

Paralelamente a estas mejoras de conectividad, Sant Esteve está implementando iniciativas forestales en el marco del program Prepast (Pastures del Prepirineu). Estas acciones incluyen quemas controladas y trabajos forestales estratégicos en áreas clave de la sierra del Montsec, en Sant Esteve, diseñados para reducir la vegetación en zonas identificadas como prioritarias por los Bomberos para la gestión de incendios. Las intervenciones persiguen un doble objetivo: mejorar la accesibilidad y la calidad de los hábitats destinados a la ganadería extensiva, mientras se minimiza el riesgo de incendios. Está previsto ejecutar otras actuaciones forestales adicionales a lo largo del año, en coordinación con profesionales de la ganadería participantes en el proyecto. Mejoras que se acompañarán de la entrada progresiva de rebaños bajo criterios de pastoreo dirigido en el Montsec.