Rechazan recursos para revivir las MAT de Forestalia

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha rechazado los recursos de Forestalia para recuperar dos proyectos de líneas de muy alta tensión (MAT) que debían atravesar Lleida y transportar energía eólica y solar desde Aragón hasta Barcelona. Ambos proyectos perdieron sus puntos de conexión a la red eléctrica al no completar su proceso de autorización dentro del plazo de cuatro años que establece la normativa estatal. Dicho acceso era imprescindible para poder construir las líneas, ya cuestionadas por vecinos, ayuntamientos y entidades ecologistas.

Red Eléctrica de España, titular de la red de alta tensión, comunicó a Forestalia en enero la caducidad de los permisos de conexión de seis parques eólicos y dos solares aragoneses asociados a una MAT de 400 kV prevista para cruzar el Jussà y finalizar en Isona. En abril, notificó también la pérdida del acceso a la red de otros quince parques eólicos vinculados a la llamada MAT Lupus, que debía atravesar el sur del Segrià y Les Garrigues. Forestalia alegó que REE no tenía competencias para declarar la caducidad y había interpretado mal los plazos legales. No obstante, la CNMC desestimó los recursos en resoluciones emitidas en abril y julio, dando la razón a REE y confirmando la pérdida de los puntos de conexión. De este modo, la potencia reservada para estos proyectos queda liberada y disponible para otras instalaciones.

En el caso de la MAT del Pallars, además de la pérdida de acceso a la red, la Generalitat rechazó el proyecto al no considerar adecuado su impacto ambiental. En cuanto a la MAT del llano de Lleida, se emitió un informe desfavorable poco antes de caducar la autorización.

El Estado desestima recursos contra una línea ‘vetada’

Ayuntamientos del Segrià y Les Garrigues que presentaron hace dos años recursos administrativos contra la MAT de Forestalia que debía atravesar las dos comarcas han recibido este mes respuesta del ministerio para la Transición Ecológica que los desestima y ratifica la autorización ambiental otorgada en 2023. Esta resolución llega cuando el proyecto ha perdido ya el acceso a la red eléctrica de transporte, imprescindible para materializarlo. Sin embargo, la respuesta del Estado ha provocado preocupación entre los afectados y ERC anunció preguntas parlamentarias para pedir explicaciones sobre esta línea.