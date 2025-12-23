Mequinensa estrena diez rutas de turismo tecnológico con ‘geocaching’

El ‘aiguabarreig’ del Cinca y el Segre, los restos del pueblo viejo que sobrevivieron a la inundación de Riba-roja y las minas forman parte del proyecto turístico de Mequinensa. - SEGRE

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Mequinensa ha irrumpido en el turismo tecnológico con la instalación de diez geocachés que vertebran otras tantas rutas de geocaching, una app de telefonía basada en el juego de la búqueda del tesoro que tiene millones de usuarios, en torno a la historia, la cultura y el paisaje de la localidad.

La experiencia, para la que es necesario disponer en el móvil de una cuenta de geocaching.com, se basa en el uso de coordenadas de GPS (geolocalización por satélite) que llevan a recorrer las rutas siguiendo pistas que permiten localizar los cachés o geocachés.

“Una vez elegido el caché en la aplicación, basta con seguir las pistas que aporta la aplicación hasta llegar al punto en el que está escondido el contenedor en cuyo interior se encuentra el logbook, el libro de registro donde se debe anotar el nombre del usuario y la fecha”, explican fuentes del ayuntamiento. Ese logbook debe dejarse donde se encuentra para permitir que otros usuarios puedan participar.

Un caché gira en torno a la memoria de la Mequinensa milenaria e incluye los museos, el Poble Vell y el castillo; otra se centra en el trazado urbano del pueblo originario, donde nació el escritor Jesús Moncada, y otra más tiene como eje el Camí de sirga, la senda de la ribera desde la que las caballerías arrastraban los llauts (barcazas) que navegaban entre la villa y el Mediterráneo y que inspiró la obra maestra del novelista.

La cuarta ruta rememora la batalla de los auts, uno de los enfrentamientos más encarnizados de la batalla del Ebro en la Guerra Civil, y tiene como reto localizar, y después abrir, una caja de madera de munición.

La propuesta reserva un itinerario para el alto de Monegre, que ofrece amplias vistas del valle, otro para la confluencia del Segre y el Cinca con el Ebro y su denso bosque de ribera, uno más para el sirulo, el pez invasor que se ha convertido en un símbolo de Mequinensa y en un atractivo del lugar de proyección internacional, y otro para La capital de la pesca, donde especies como la carpa y el lucio atraen a pescadores de toda Europa.

Las palabras del río son el eje de otro de los itinerarios, en este caso centrado en la conexión entre el paisaje y la literatura, y cierra la lista El carbón de Mequinensa, un geocaché educativo centrado en la geología en el que, a diferencia del resto, no se trata de hallar un logbook sino de observar la cuenca minera, aprender con los contenidos que ofrece la app y responder a preguntas sobre el terreno.

“El proyecto arranca con una red de 10 geocachés, que se irá ampliando, repartidos por puntos estratégicos del término y seleccionados por su interés paisajístico, cultural o histórico”, añaden las mismas fuentes.

El ayuntamiento ha apostado por el geocaching para diversificar la oferta turística, desestacionalizarla, atraer nuevos perfiles de visitantes y ganar espacio en plataformas digitales.