Herido por un fuego en una casa okupada en Balaguer

Un hombre de 62 años resultó herido la noche del lunes con quemaduras e inhalación de humo en un incendio en un piso okupado en Balaguer. Los Bomberos recibieron un aviso desde el CAP, a las 21.46 horas, de que un individuo se había presentado con quemaduras y que les había explicado que había intentado apagar un incendio en su casa, situada en la calle Santa Maria de la capital de la Noguera. El fuego se inició en el comedor y la Policía Local precintó el inmueble tras la revisión del arquitecto municipal, que comprobó el mal estado de la casa. El herido fue evacuado al hospital Vall d'Hebron de Barcelona a causa de las quemaduras. Fuentes municipales explicaron que este inmueble y otros colindantes, propiedad de grandes tenedores, tienen expedientes abiertos de demolición por su mal estado.

Por otra parte, otro incendio se registró ayer por la mañana en un piso de la calle Regència d’Urgell en La Seu d’Urgell. Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 11.28 horas. El fuego se originó en un calefactor en el baño de una vivienda. A causa del olor a plástico y del humo, los vecinos decidieron salir al exterior, aunque no hubo afectados. Los Bomberos activaron tres dotaciones. Entretanto, por la tarde hubo un incendio de chimenea en una vivienda de la calle Sant Jordi de Les Borges Blanques, sin más afectación.