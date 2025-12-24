Vuelven ‘Els Pastorets’ tras 10 años

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Bell-lloc revivió el pasado fin de semana una de sus citas teatrales más populares con el regreso de Els Pastorets Catalans, de Lluís Millà, casi diez años después de la última representación en el municipio. La Associació Cultural i Teatral Som els que Som llevó a escena la obra en la sala La Cultural con un formato concentrado en tres funciones: una el sábado y dos el domingo, como arranque festivo de la programación navideña y con vocación familiar y humorística. El director del montaje, David Creus, sitúa los orígenes de esta tradición local unos 40 años atrás y pone el acento en el componente de continuidad: que parte del elenco actual está formado por personas que en su día ya salieron a escena, entonces como dimoniets.

Los ensayos arrancaron el pasado mes de septiembre, tras repartir los papeles antes del verano para que cada intérprete llegara con el texto trabajado. Y esta reposición incorpora un guiño inesperado en la banda sonora: Michael Jackson. “Thriller nos cuadraba con el infierno”, explica Creus, que detalla que a partir de esa idea fueron “tirando del hilo” para encajar músicas modernas en distintas escenas. No faltó, para finalizar, una sardana al ritmo de Coti x coti, de The Tyets.

La duración del espectáculo, de unas dos horas y media, condiciona el número de pases posibles. Desde la organización señalan que el formato de grada y el planteamiento escénico elegido para esta edición también marcan el aforo: unas 350 personas asistieron durante todo el fin de semana a la representación. Som els que Som reivindica, además, el teatro local y de manera desinteresada: nadie cobra, insiste, y el proyecto se sostiene por afición y por el empuje de una cantera joven que se va incorporando año tras año.

Mollerussa

La capital tendrá sus propios Pastorets, por segundo año, de la mano del grupo Som Faràndula. Las representaciones están previstas para los días 3 y 4 de enero en L’Amistat. Unas 60 personas serán las encargadas de subir al escenario.