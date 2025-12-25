Abre una nueva farmacia para dar servicio a la parte sur del municipio

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

Guissona cuenta desde este mes de diciembre con una nueva farmacia, la Farmàcia de la Plana, que se suma a las dos ya existentes. El espacio lo regenta Josep Pujol, quien ya estuvo al frente de otro negocio farmacéutico con anterioridad y ahora ha recibido la tercera licencia de la localidad, autorizada tras superar el umbral de los 7.500 habitantes.

Según Pujol, “la gente del barrio está muy agradecida de tener una farmacia más cerca de casa”, ya que las otras dos “quedan un poco lejos”. Las instalaciones se encuentran en la plaza de la Plana, número 1, y están abiertas de lunes a viernes y el sábado por la mañana.

El centro farmacéutico cuenta con un sistema robotizado que transporta los medicamentos automáticamente del almacén hasta el mostrador. “Aunque ha sido una inversión cara, nos permite estar con los clientes en todo momento”, señaló el director.

Entre los servicios que ofrece también hay venta de material ortopédico, dermofarmacia y control de la presión arterial.