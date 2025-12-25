Doce millones de euros de presupuesto con inversión en el vertedero comarcal

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

El consell comarcal de la Segarra aprobó la semana el presupuesto para 2026, que asciende a 9,6 millones de euros y que, sumado al de la Empresa Pública d’Aigües de la Segarra, alcanza los 12 millones. Según su presidente, Ramon Augé, se trata del presupuesto “más elevado de la historia” del ente comarcal y supone un incremento del 10% respecto al ejercicio actual.

Entre las principales inversiones figura la ampliación del vertedero comarcal, con una dotación de 376.000 euros para mejorar el equipamiento con vida útil hasta 2030. El área de residuos concentra un total de 3,2 millones de euros e incluye también una partida de 60.000 euros destinada a mejorar la gestión de las distintas áreas de la ‘deixalleria’ de Cervera.

El presupuesto contempla otras actuaciones destacadas, como la señalización del Memorial Democràtic en espacios como el campo de aviación del Aranyó y los núcleos de Concabella y el Canós, una nueva fase de mejoras en la sede del consell comarcal y la instalación de placas solares en Ratera para el autoconsumo de la planta potabilizadora.

El 38% del presupuesto se destina a gastos corrientes, entre los que destaca el área de educación, con 1,4 millones de euros para transporte y comedor escolar.

La principal novedad es la reducción de las aportaciones que hacen los ayuntamientos de la comarca al ente, lo que permitirá a los municipios disponer de un mayor margen económico para sus propias actuaciones. Asimismo, se destinarán dos millones de euros a servicios de arquitectura, ingeniería, secretaría-intervención y protección civil para los consistorios.