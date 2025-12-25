Los buses lanzadera a Cervera, listos en 2026

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

El servicio de buses lanzadera que debe enlazar Guissona con Cervera será una realidad el año que viene. Se trata de una reivindicación del ayuntamiento que recibió el visto bueno de la directora general de Transportes y Movilidad, Susi López, en una reunión celebrada la semana pasada. El alcalde de Guissona, Jaume Ars, explicó que el proyecto está “muy afinado técnicamente” y que solo queda por cerrar la propuesta económica, condicionada a los presupuestos de la Generalitat. No obstante, confía en que, “aunque estos se prorroguen, el servicio pueda empezar durante el primer trimestre”.

La línea permitirá enlazar con las estaciones de tren y autocar de Cervera para ir a Lleida y Barcelona. “Lleida es la capital económica, sanitaria y universitaria y debemos poder llegar con facilidad”, subrayó Ars. Los buses circularán cada media hora entre las 8 y las 20 horas. Se prevén servicios adicionales los viernes por la tarde y los domingos por la noche para los jóvenes universitarios.

Inicialmente se estudió prolongar la línea hasta Tàrrega, opción que finalmente se ha rechazado. Sin embargo, sigue abierta la posibilidad de que el bus realice paradas en Bellveí, Torrefeta y Tarroja de Segarra.

En las reuniones con la Generalitat también participaron representantes de bonÀrea, que por el momento han optado por no comprometerse económicamente con el proyecto y analizar alternativas propias dentro de su plan de movilidad. Aun así, el alcalde no descarta que en el futuro se amplíe la franja horaria del servicio para facilitar la llegada de los trabajadores del turno de las seis de la mañana.

Actualmente, Guissona dispone de una sola línea hacia Barcelona y de un servicio a demanda operado por Cots Alsina.