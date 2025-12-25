Motor textil para el futuro

Publicado por Maria Molina Periodista REDACCIÓN Creado: Actualizado:

M ás de 56 años después de su puesta en marcha, la cooperativa textil de L’Espluga Calba se ha convertido en un símbolo de resistencia y desarrollo rural. Actualmente, bajo el nombre de Sompunt tiene en plantilla cerca de una treintena de personas que fabrican jerseys de punto de diversas marcas. Además, la cooperativa es propietaria de la marca propia Stjor, con la que diseña, fabrica y distribuye sus propios modelos. Para ello cuenta con la colaboración del locutor de RAC1 Òscar Dalmau. Estos productos se pueden encontrar en varias tiendas multimarca y en la página web www.stjor.com.

A finales de los años 60, uno de los principales retos en los pueblos pequeños era la falta de oportunidades que motivaban el éxodo masivo a las ciudades. En este contexto se puso en marcha una iniciativa que marcaría un antes y un después en la historia del municipio. El mosén de L’Espluga, a la sazón, Joan Llort, muy comprometido con la realidad social de entonces, impulsó la creación de una pequeña cooperativa en la primera planta del actual ayuntamiento. Ahora tiene su propia fábrica. “El objetivo era tan sencillo como ambicioso, crear empleo y ofrecer alternativas de futuro a los jóvenes”, explica el actual director de Sompunt, Albert Balsells. La iniciativa tomó forma el 25 de marzo de 1969 con la llegada de las primeras máquinas dedicadas a la confección de género de punto centrándose en valores como el trabajo compartido, la participación democrática y el compromiso con el territorio.

Con los años la cooperativa creció, se profesionalizó y se consolidó como auténtico motor económico y social del municipio. “Ha generado una ocupación estable, especialmente para muchas mujeres del pueblo, y ha contribuido a fijar la población y reforzar el tejido social de L’Espluga”, explica Balsells. “La fábrica no solo es un espacio de trabajo, sino también un lugar de convivencia, aprendizaje e identidad colectiva”, dijo. Recientemente, la entidad ha impulsado un nuevo proyecto centrado en la confección de jerseys de mujer que se pueden comprar en la tienda de la fábrica.

La cooperativa textil Sompunt vendió el pasado día 8, coincidiendo con la Fira Oleotèxtil, casi quinientos jerseys de la marca Stjor, un 15% más que el año pasado, indicó la organización. Además de ropa masculina con diseños del responsable del programa radiofónico La Competencia, Òscar Dalmau, también se pusieron a la venta jerseys para mujer con diversos diseños y colores.

La venta de ropa de punto ya es un clásico en la Fira que este año llegó a su XI edición. Sompunt se llena de numeroso público en busca de moda a buen precio.