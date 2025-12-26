El románico, las fallas y el Parque Nacional de Aigüestortes cierran un 2025 de celebraciones en el Pirineo

Los vecinos del pueblo de Isil en torno a la hoguera celebrando los diez años de la declaración de Patrimonio de la Humanidad la fiesta de las fallas.Marta Lluvich / ACN

El Pirineo ha cerrado el año con tres celebraciones: el Parque Nacional de Aigüestortes ha cumplido setenta años, el románico del valle de Boí ha celebrado los veinticinco años de la declaración de patrimonio de la humanidad por la Unesco y las fallas del Pirineo también han cumplido los diez años de reconocimiento. El excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo ha sido protagonista por la declaración en los juzgados de Andorra como testigo por sus posibles vínculos con la 'operación Cataluña', la familia Pujol y el 'caso BPA', del cual se ha emitido la sentencia. El papa León XIV acepta la renuncia de Joan Enric Vives como obispo de Urgell y Josep-Lluís Serrano lo releva en el cargo. Un año más la "mala" salud del aranés ha ocupado titulares.

25 de marzo Los alcaldes del Pallars Sobirà y los responsables de los campings de la comarca están en pie de guerra y quieren intentar frenar el decreto ley para evaluar el grado de inundabilidad de los campings que quiere aprobar el Govern. El sector se siente "engañado" y alerta que, si el decreto sale adelante, este podría suponer el cierre de 14 de los 21 campings de la comarca. De las más de 2.000 unidades de acampada desaparecerían unas 1.600. La Generalitat dice que instalará tres nuevos radares meteorológicos en el Alt Pirineu para prever con bastante tiempo posibles inundaciones en los campings de la zona. Es una de las principales medidas previstas en el nuevo decreto ley del Govern.

27 de abril En Cataluña se han vendido en torno a 2,2 millones de días de esquí, una cifra más alta que la registrada un año antes. Baqueira Beret, con 1.020.796 forfaits vendidos, se queda en 30.000 del récord histórico de la temporada anterior. Las seis estaciones de esquí y montaña gestionadas por Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) cierran la campaña de invierno 2024-2025 con más de 800.000 visitantes. Son 104.000 más que los registrados en la temporada anterior.

31 de mayo El papa León XIV acepta la renuncia de Joan Enric Vives como obispo de Urgell y, por lo tanto, Josep-Lluís Serrano Pentinat, hasta ahora coadjutor, se convierte automáticamente en el titular de la diócesis. Además, también pasa a ser copríncipe episcopal de Andorra. El 26 de junio, jura la constitución del país en el Consejo General y se compromete "a respetar y defender los valores democráticos" del Principado.

14 de julio El republicano Joan Manel Serra se convierte en el nuevo alcalde de Puigcerdà, después de aprobarse la moción de censura presentada por los cinco concejales de su partido y dos más Futur per Puigcerdà. Esta también recibió el aval del edil no adscrito Jordi Palomino, que se mostró abierto a "ayudar" el nuevo gobierno. Mientras tanto, el alcalde saliente, Jordi Gassió, afianza su voluntad de dejar el consistorio, defendiendo el trabajo hecho durante sus dos años de mandato.

15 de julio El Tribunal de Cortes de Andorra condena a penas de entre 3 años y medio y 7 años de prisión a 18 exgestores de la Banca Privada de Andorra (BPA) por blanqueo de dinero. En total, las penas de prisión suman 84 años. La sentencia incluye una multa de casi 66 millones a pagar entre todos ellos.

6 de agosto Coincidiendo con los cien años del nacimiento de la pallaresa Conxita Grangé, el seis de agosto de 1925, se da el pistoletazo de salida a los actos del centenario organizados por la Generalitat en recuerdo de esta luchadora antifascista. Estos que han finalizado en noviembre, con casi 250 estudiantes del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà y la Alta Ribagorça. Los jóvenes han profundizado durante este curso sobre la vida y el compromiso de Grangé, superviviente pallaresa de los campos nazis, y otras deportadas del Pallars y la Ribagorça.

18 de agosto Una tormenta descarga con fuerza en el Pirineo y provoca varias salidas de los bomberos. El agua y las ventoleras generan desperfectos por la caída de ramas e inundaciones, especialmente en el Alt Urgell. Varias carreteras se ven afectadas por desprendimientos.

10 de septiembre El Pallars Sobirà contará con dos helipuertos H24 en el marco del plan del Govern para dotar, como mínimo, de una infraestructura de este tipo a cada comarca de Cataluña. Así, además del de Tírvia, que se adaptará para poder estar operativo las 24 horas del día y en condiciones climatológicas adversas, se construirá otro en Sort.

22 de septiembre Empiezan las obras de construcción del edificio de INEFC Pirineus, con la colocación de la primera piedra y con la voluntad que estén terminadas en 2027. Las instalaciones cuentan con un presupuesto de 11 millones de euros. En Tremp, la Universidad de Lleida pone en marcha del grado de Infermeria, donde 22 estudiantes de primero ocupan, provisionalmente, aulas del instituto. La universidad recibió casi 400 solicitudes para cursar estos estudios.

21 de octubre El Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici cumple setenta años. Se declaró en 1955 para impedir nuevas presas hidroeléctricas y preservar un territorio de glaciares, prados y pantanales únicos en el Pirineo. El 30 de noviembre se han cumplido 25 años desde que la Unesco declaró las iglesias románicas del valle de Boí como patrimonio de la humanidad. Para celebrar este hito, durante todo el mes se han organizado varias actividades. Los pueblos fallaires celebran también los diez años del reconocimiento de la Unesco con un redoble de campanas.

4 de noviembre El excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo declara en los juzgados de Andorra como testigo por sus posibles vinculaciones con los casos de la BPA, la familia Pujol y la 'operación Cataluña' de supuesta injerencia española en el Principado. En este caso están involucrados miembros del gobierno español en la etapa del PP, como el mismo expresidente, Mariano Rajoy.

21 de noviembre La Val d'Aran da el pistoletazo de salida a los primeros vuelos de drones de carga fuera de la capacidad visual. Se trata del proyecto piloto ARCHYTAS, que tiene como objetivo realizar 100 vuelos con drones para transportar material para dar apoyo a tres sectores: el ganadero, los refugios de montaña y el mantenimiento de las redes de telecomunicaciones. El permiso para hacer estos vuelos lo ha otorgado la Agencia Estatal de Seguridad Área (AESA) en la empresa aranesa Pirineos Drone y es el primero que se autoriza a todo el Estado.

26 de noviembre El 79,7% (6.800 personas) de los habitantes del Aran entiende al aranés, según los resultados de la Encuesta de usos lingüísticos de la población, el 63,7% lo sabe leer (5.700 personas), el 53,6% lo sabe hablar (5.200 personas) y el 39,4% lo sabe escribir (3.900 personas). En números absolutos se confirma un mantenimiento del conjunto de hablantes de aranés; unas 2.200 personas. Así, los conocimientos de esta lengua se mantienen y la Encuesta constata que hay que ampliar los espacios de uso.