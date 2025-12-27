Detenidos por robar en 13 empresas de la Franja, Huesca y Teruel

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas e investigado a otras tres, vecinas de Lleida y Sabadell, como presuntas autoras de 14 delitos de robo con fuerza y receptación en empresas de Huesca, incluida la Franja, y Teruel. El valor de los efectos sutraídos es de unos 700.000 euros y hubo robos en empresas de Fraga y Torrent de Cinca.

La investigación se inició el pasado verano tras detectarse la presencia de un grupo delictivo dedicado a cometer robos con fuerza en el interior de empresas, en las que sustrajeron cobre, herramientas, taladros, radiales industriales y teléfonos moviles, entre otros. Los investigadores determinaron que el modus operandi era el mismo en todos los robos. En el proceso de la operación, los agentes llevaron a cabo distintas líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos. Durante las mismas, se recuperaron en un barrio periférico de Sabadell dos furgonetas y un camión-caja que habían sido sustraídos de varias de las empresas oscenses, pudiéndose identificar a los posibles autores. Las pesquisas confirmaron la localización del grupo delictivo en una zona periférica de Sabadell y que parte de los efectos robados los derivaban hacia una chatarrería ubicada en esta localidad.

A finales del pasado mes de noviembre, agentes del Equipo Territorial de Polícia Judicial de la Guardia Civil de Barbastro, Equipo Roca de la Guardia Civil de Barbastro, apoyados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de las comandancias de Barcelona y Lleida y la Policía Local de Sentmenat llevaron a cabo dos inspecciones en empresas de gestión de residuos en Barcelona y Lleida, encontrando en una de ellas material procedente de uno de los robos en Huesca.

Los detenidos e investigados son cuatro varones y tres mujeres con edades comprendidas entre los 19 y los 50 años. Los agentes pudieron resolver los robos en el interior de 13 empresas ubicadas en Fraga, Torrent de Cinca, Monzón, Barbastro y una en Monroyo, en la provincia de Teruel, así como recuperar parte de lo robado, teniendo un valor de unos 230.000 euros.

Las diligencias y los arrestados fueron remitidos al Tribunal de Instancia 1 de Monzón, quedando los detenidos en libertad con cargos y la obligación de los investigados de personarse ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.