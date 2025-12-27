El Govern abrirá en La Seu, Tremp y Lleida oficinas de atención integrada

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Generalitat abrirá en dos años tres oficinas de atención ciudadana integradas en La Seu d'Urgell, Lleida y Tremp, que servirán para concentrar todos los servicios de la Generalitat en un único punto, facilitar los trámites y reducir desplazamientos.

En 2026, el departamento de Presidencia prevé abrir cuatro OAC en Catalunya, una de ellas en el Passatge Alsina, número 3, de La Seu d’Urgell. Será en el primer trimestre del año, contará con una superficie de 93 metros cuadrados y dispondrá de tres informadores. Este edificio, junto al del consell comarcal, ya acoge algunas de las delegaciones de la administración catalana en el Pirineo.

En 2027 está previsto abrir también durante el primer trimestre la OAC integrada de Tremp, en la calle Sant Jordi, número 2, con 4 informadores y 200 metros de oficinas. En este caso, se trata de una oficina provisional a la espera de la que se habilitará en fases siguientes, lo que previsiblemente será en el cuarto trimestre de 2029 en el Passeig Pompeu Fabra, 19, con 240 metros cuadrados y seis informadores. En Lleida capital, la oficina de atención estará situada en la calle Pere Cabrera, 34, en Cappont. Tendrá 25 informadores y una superficie de 665 metros cuadrados. Las OAC de Tremp y Lleida serán dos de las tres que está previsto habilitar en 2027, junto a la de Ciutat Vella, en Barcelona. Con este despliegue, la Generalitat contará con 11 espacios de atención ciudadana integrada, lo que cubrirá todas las veguerías.

Las 11 oficinas son: Girona, Terres de l’Ebre y Catalunya central, ya abiertas; Tarragona (inaugurada hace un año); Barcelona-Ciutat Vella; La Seu; Vilafranca del Penedès; Puigcerdà; Barcelona-Eixample; Tremp y Lleida. Suman 162 informadores y una inversión de 10,5 millones. En Paralelo, la Generalitat habilitará 5 vehículos en una OAC integrada móvil que recorrerá 80 municipios. En junio de 2024 se inició una prueba piloto con una oficina móvil en Terres de l’Ebre. El servicio a toda la Catalunya rural y contempla una inversión de 2,43 millones.