El temporal deja en Lleida 25 cm de nieve y afecta al tráfico en 13 carreteras de montaña

Lleida quedó al margen de la llevantada que azotó ayer el este de Catalunya, pese a todo, la nevada siguió en el Pirineo, donde dejó desde el jueves 25 cm en el Cadí-Moixeró y la sierra del Port del Comte, a unos 800 metros de altitud, y hasta 15 centímetros de nieve nueva en las pistas del Sobirà. Las precipitaciones afectaron a la red viaria y obligaron a circular con cadenas en hasta 13 carreteras, entre ellas, la N-260 (Eix Pirinenc) de Vilamur a Ribera d’Urgellet, que llegó a estar restringida al paso de vehículos pesados y donde fue neceasario el uso de cadenas. También fueron precisas las cadenas en la C-28 en el puerto de la Bonaigua, la C-462 de La Coma i La Pedra a Josa i Tuixén, en el Coll de Port, la C-563 en Josa i Tuixén, además de otras vías locales del Solsonès, Alt Urgell y Sobirà. La circulación viaria se fue normalizando y a media tarde se levantaron todas las restricciones. Las nevadas comenzaron el pasado domingo en las comarcas de montaña y han dejado en algunas pistas de esquí más de un metro de nieve en cotas altas.

Según fuentes del Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), se han llegado a acumular más de 40 cm en los últimos días y se esperan más precipitaciones. En el Solsonès, Port del Comte tiene espesores entre 60 y 95 cm y casi 43 km esquiables gracias al temporal. Las estaciones de FGC ofrecen entre 50 y 125 centímetros de nieve. Boí tiene 37 km habilitados para el esquí, 23 Espot y 22 Port Ainé. En cuanto a la estación aranesa de Baqueira tiene abiertos 134 km y entre 50 y 80 centímetros de nieve. En total, las estaciones de Lleida ofrecen 258,6 km (un 83%) para la práctica del deporte blanco. También están abiertos los complejos de fondo, aunque algunos cerraron por Navidad y Sant Esteve. En el llano la lluvia dejó entre 5 y 6 litros por metro cuadrado.

Hoteles llenos a pie de pistas

Los turistas comenzaron a llegar al Pirineo ayer por la tarde aunque hoy se espera al mayor número de aficionados que pasarán fin de año practicando esquí en Lleida. El hotel de Port Ainé está al 100% de ocupación para Noche Vieja, según FGC, en la misma línea que los establecimientos a pie de pistas o próximos.