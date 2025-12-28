Balaguer y Cervera estudian instalar cámaras con lectores de matrículas

Publicado por SegreACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra avanzan en el despliegue del sistema de lectores de matrículas en toda Catalunya, llamado Lectio. Actualmente cuenta con 70 municipios conectados, algunos de las comarcas leridanas, mientras que Cervera y Balaguer ya han solicitado información para adherirse. Con financiación de los fondos europeos de seguridad interior de la UE, este sistema tecnológico lee las placas de matrícula de los vehículos que circulan por las carreteras catalanas para proporcionar información de interés en las investigaciones policiales. Facilita especialmente el trabajo de la policía judicial en las investigaciones relacionadas con el crimen organizado y el terrorismo, pero también permite agilizar la resolución de incidentes de seguridad ciudadana.

Entre enero y octubre de este año, se han hecho más de 161.000 búsquedas o consultas por parte los investigadores de las diferentes áreas de los Mossos con el estado actual de cámaras repartidas por todo el territorio. Desde la Policía indican que se trata de una “herramienta muy potente” que, a medida que se vaya desarrollando, puede ser de utilidad “para un gran número de investigaciones”. En un primero momento se diseñó para instalar lectores en los municipios sin Policía Local y ya son 59 los que están plenamente integrados. Entretanto, desde finales de 2023 se han hecho gestiones para poder incorporar a ayuntamientos con Policía Local y se prevé que en el primer trimestre de 2026 se adhieran los primeros. Ya se han recibido 19 solicitudes, entre ellas las de Cervera y Balaguer.

Más cobertura en carreteras y conexión con patrulla

El próximo paso del proyecto Lectio es aumentar la cobertura de carreteras y añadir a otras agencias y organizaciones que proporcionan placas de matrícula. Se han adquirido 40 lectores, que se ubicarán en 18 puntos de la red viaria catalana para el control de vehículos en ambos sentidos, y se están haciendo trámites para adquirir 32 lectores de matrícula más. Asimismo, los Mossos también trabajan para hacer posible la conectividad de las cámaras instaladas en vehículos de seguridad ciudadana al sistema Lectio. De hecho, el modelo de vehículo policial que se está definiendo ya incorporará cámaras con la función de lectura de matrículas.

En abril de 2023, El Palau d’Anglesola instaló en los accesos principales a la localidad cámaras con lectores de matrículas de coches. Mientras, en abril de este año el ayuntamiento de Linyola instaló dos cámaras lectoras de matrículas en sus dos accesos principales, las carreteras procedentes de Bellcaire y de Mollerussa. Otros municipios han solicitado adherirse a este sistema. En Torre-serona, se instalaron cámaras de vigilancia en las islas de contenedores para evitar actos incívicos, que no se pueden utilizar al no contar con los permisos de la Generalitat, que solicitó que se adaptaran a la lectura de matrículas.