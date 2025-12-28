Restauran la torre medieval de la antigua prisión de Gerri de la Sal

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Baix Pallars ha impulsado la restauración de la Torre de la Presó de Gerri de la Sal, una construcción medieval catalogada como Bien Cultural de Interés Nacional y vinculada al antiguo control de la sal en el municipio. La actuación pretende consolidar el edificio, frenar su degradación y convertirlo en un nuevo atractivo patrimonial del núcleo antiguo de Gerri. El proyecto contempla la limpieza y desbroce del entorno y el derribo de los restos de edificaciones adosadas que un presentan riesgo de caída. Los trabajos incluirán la consolidación de la coronaciones de los muros con mortero de cal, la reposición de piedras en las zonas más dañadas y la recuperación de una apertura de acceso actualmente tapiada para facilitar el mantenimiento. También se instalará nueva iluminación pública, señalización y mobiliario urbano, como un banco y un panel explicativo, para reforzar la función de la torre como espacio de memoria histórica. El presupuesto asciende a 70.060 euros, y el plazo previsto de las obras es de cuatro meses.

La torre es de planta cuadrada y mide unos 14 metros de altura y fue construida como torre defensiva entre los siglos XII y XIII. Habría sido posteriormente la prisión del pueblo, origen de su nombre actual.