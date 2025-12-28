Sort mejora la red de suministro de agua de seis pueblos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Sort ha finalizado las actuaciones incluidas en el plan para inversiones en materia de Salud 2024-2026 de la Diputación que ha contado con una ayuda de 276.796 euros. En concreto, se ha mejorado la red de agua potable de los núcleos de Llessui, Altron, Sorre, Seurí, Bressui y Montardit de Dalt. El presupuesto total del proyecto ha ascendido a 334.923 euros. Esta inversión ha permitido optimizar el suministro y garantizar la calidad del agua en los pueblos.