Pesebre artesanal y con alma

Los autores del belén el día de la inauguración vestidos para la ocasión. - LAIA PEDRÓS

El local de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) de Tàrrega se ha transformado estos días en un auténtico belén gracias a la ilusión y la dedicación de Miquel Àngel Vilardell, Clara Vila y Eugènia Teringuer, tres vecinos de la ciudad y usuarios de la Associació Alba, que presentan por tercer año consecutivo su pesebre artesanal. “El primer año lo hicimos en casa y gustó tanto que el año pasado ya decidimos expandirlo”, explican. De este modo, lo que empezó como una pequeña iniciativa doméstica se ha convertido ya en una cita navideña muy esperada.

“Esta tradición tan bonita se transmite de padres a hijos y de abuelos a nietos; tenemos piezas que superan los 70 años y las conservamos con mucho cariño”. Los autores destacan que elaboran todas las figuras de manera artesanal, con materiales sencillos como plastilina, y que cada detalle está hecho con paciencia y dedicación. En su caso, la pasión por el belén les llegó de la madre de Miquel Àngel, que la transmitió a su hijo.

En esta nueva edición, el pesebre incorpora una iluminación especial, que les ha costado instalar, según revelan, y una zona de huerto ampliada, además de comercios tradicionales, entre ellos una carnicería, una panadería, una perfumería y hasta una posada, todo hecho a mano. Parte de las piezas han sido elaboradas en los talleres de Prelaboral de Alba, con la participación de otros usuarios.

Miquel Àngel, Clara y Eugènia junto a su grupo llamado Tocant de peus a terra, que vive en los pisos de la entidad en la calle Mestre Martí, empezaron a trabajar en el pesebre en noviembre aunque las nuevas piezas las construyeron mucho antes.

“Hemos puesto mucho amor e ilusión en cada rincón”, confiesan, y destacan que “el objetivo es mantener viva esta bonita tradición de las fiestas navideñas que parece que en los últimos años ha quedado en segundo plano”.

El pesebre se inauguró en el marco de la Fira d’Artistes y el Mercat de Nadal.