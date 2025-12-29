Rehabilitan una vivienda para atraer a jóvenes en los Omells de na Gaia

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Els Omells de na Gaia ha reformado una vivienda municipal, antiguamente utilizada por las personas que regentaban el bar del local social, para ofrecerla en alquiler a una pareja joven. La actuación forma parte de una estrategia local para revitalizar el pueblo y facilitar el acceso a la vivienda a nuevos vecinos.

El proyecto ha contado con un presupuesto total de unos 95.000 euros, de los cuales 60.000 proceden de una ayuda del programa de rehabilitación de edificios vacíos de la Agència d’Habitatge de Catalunya y el resto de la diputación de Lleida y el propio consistorio. Aunque no se trata de una vivienda de protección oficial, la iniciativa busca crear oportunidades para jóvenes que quieran instalarse en el municipio y contribuir a su desarrollo.

Los nuevos inquilinos, Vanessa (34 años) y Albert (33 años), llegaron desde Terrassa hace dos meses. Él trabaja en remoto y ella en una empresa del mismo municipio. Pagan un alquiler de 350 euros mensuales y destacan la tranquilidad del pueblo.

Ahora, el consistorio pretende seguir el mismo modelo con otra vivienda municipal, conocida como el antiguo piso del secretario. “Nuestro objetivo es revitalizar el pueblo”, afirma el alcalde, Delfí Escoté, que subraya la importancia de ofrecer viviendas asequibles para mantener la población y dinamizar Els Omells de na Gaia, municipio de tan solo 126 habitantes (según datos del Idescat del 2024).