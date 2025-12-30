Les Borges destina un 13% del presupuesto a inversiones en 2026

El pleno de Les Borges aprobó ayer el presupuesto para 2026, que asciende a más de 10 millones de euros de los que 1,3 millones se destinarán a inversiones. Para este fin se cuenta con 635.000 euros procedentes de créditos, 632.000 de ayudas y 100.000 de recursos propios, según explicó la concejala de Economía, Montse Casals. El endeudamiento del consistorio no supera el 47% de los ingresos corrientes. La inversión más importante se destinará a acabar la construcción del nuevo depósito de agua, que supondrá una inversión de casi 445.000 euros para habilitar una segunda cubeta. La primera entró en funcionamiento en junio. De esta forma, se pasará a tener 40 horas de almacenaje o tres días de suministro garantizado en caso de avería. También se destinarán otros 141.150 euros a reparaciones en las piscinas y 215.000 a la nueva cubierta y mejora del aislamiento del pabellón Francesc Macià.

Otra de las intervenciones destacadas es la reparación de la red de alcantarillado en la calle Ausiàs March a la que se destinan 84.700 euros. Según Casals, otro de los proyectos importantes del próximo año será la reforma del Passeig del Terrall donde se prevé suprimir zonas de césped para crear áreas dedicadas a actividades comunitarias como teatro o zonas lúdicas destinadas a las familias. Según Casals, la conservación del césped es cara y son precisos nuevos espacios. Casals destacó la partida de 25.000 euros destinada al primer pago de la compra del Cal Menso, uno de los pocos edificios modernistas de la capital de Les Garrigues, que supondrá una inversión total de 100.000 euros para la adquisición. Habrá que sumar los gastos en rehabilitación y se dedicará a equipamientos.

El pleno aprobó el presupuesto con los votos del equipo de gobierno, Borges per la Republica y ERC, ya que Junts, en la oposición, votó en contra.

Luz verde definitiva a la nueva tasa ‘justa’ de basura

El pleno de Tàrrega aprobó ayer de forma definitiva la nueva tasa de recogida de basura para 2026, tras desestimar las alegaciones de Junts, FAVT y vecinos de forma individual. La ordenanza establece una cuota fija de 123,86 euros por vivienda, un 10% menos que la actual, y una nueva parte variable vinculada al uso, que se aplicará a partir de 2027 con los datos registrados durante el año. Esta parte será gratuita para los usuarios que saquen el cubo de orgánica al menos una vez por semana y el de resto una vez al mes, aunque incluirá recargos de hasta 160 euros para quienes no cumplan esos mínimos. El concejal de Finanzas, Jordi Badias, subrayó que el objetivo es incentivar la participación mientras que la portavoz de Junts, Rosa Maria Perelló, reclamó una moratoria de un año para garantizar el correcto funcionamiento de las lecturas de los cubos.