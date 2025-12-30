“Mi bisabuelo Hiram Foley trabajó como ingeniero en la presa de Camarasa”

Publicado por Ariadna Sánchez Creado: Actualizado:

La central de Camarasa recibió ayer un visitante fuera de lo habitual: Terence Lyster, bisnieto del ingeniero estadounidense Hiram Saine Foley, uno de los que participaron, hace más de un siglo, en el proyecto de desarrollo hidroeléctrico que incluyó esta presa en la comarca de la Noguera. Lyster recorrió las instalaciones de la mano de representantes de Endesa y de la historiadora Dolors Domingo, en un encuentro que puso en consonancia la historia de esta infraestructura energética centenaria con la memoria de la familia de una de las personas que la hicieron posible.

“Mi bisabuelo Hiram Floey trabajó como ingeniero en una parte de esta presa y hoy estoy aquí para tratar de representar a mi familia”, explicó Lyster, en declaraciones a Lleida Televisió. La central de Camarasa se construyó en el año 1919 y, más de un siglo después, se ha convertido en un elemento distintivo del paisaje y del patrimonio industrial del municipio y la comarca.

La visita de ayer fue el resultado de contactos iniciados años atrás entre la familia de Lyster y representantes de Endesa. Marc Miret, responsable de la agrupación de centrales hidroeléctricas de la compañía en el Segre, explicó que “hace un par de años, un hermano de Terence nos informó de la investigación que había llevado a cabo sobre su familia, y en especial sobre su bisabuelo”.

Por su parte, Domingo apuntó que “hacemos muchas visitas giuiadas a la central de Camarasa, pero en esta ocasión se trataba de ligar los recuerdos de los bisnietos del ingeniero Hiram Foley con lo que tenemos en Camarasa”. Durante su visita, Lyster pudo conocer de primera mano la evolución de la central hidroeléctrica, así como su importancia en el desarrollo industrial y social del territorio, e intercambiar impresiones sobre el legado familiar vinculado a una de las obras de ingeniería más relevantes de la zona.