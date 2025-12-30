Plan para mejorar la movilidad

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Organyà impulsa un plan local de Seguridad Vial para el municipio que empezará a implementar a partir de 2026 y que prolongará hasta 2029. Lo hará en coordinación con el Servei Català de Trànsit y otros organismos de la Generalitat. La movilidad de este municipio está marcada por el paso de la carretera C-14, que cruza todo el núcleo urbano y por la que transitan cada día miles de automóviles, motocicletas y camiones. El municipio no dispone de Policía Local.

El objetivo, según explicó el alcalde, Celestí Vilà, es el de “reducir el riesgo de accidentes” y “mejorar la movilidad interna”. Lo hará garantizando la convivencia entre peatones y conductores, y “definiendo de manera clara el espacio público y el sistema vial”, añadió. “Con el Plan Local de Seguridad y el trabajo permanente de un grupo de seguimiento, Organyà pasará a ser un municipio más seguro”, dijo Vilà.

Accidentalidad

Del documento, redactado por la consultora Intra, destaca el apartado dedicado a la siniestralidad. Detalla que en el municipio se contabilizaron 7 accidentes de tráfico tanto en 2022 como en 2023, mientras que en 2024 la cifra fue de 6 siniestros. La suma es de 20 accidentes en tres años. Estos hechos, continúa el informe, causaron dos heridos graves (el año 2022) y 38 heridos leves.

El plan estudia también los registros de accidentalidad de la última década (2015-2024). Destaca que más del 70% de los accidentes con víctimas se produjeron en tramos de carretera en las proximidades al núcleo. El 5% (3 accidentes en 10 años) sucedió en calles; un 6% en caminos rurales dentro del término municipal, y un 17%, en la travesía de la C-14, entre los puntos quilométricos 161,5 y 162,3. En el último trienio no se han registrado accidentes en calles urbanas, pero la travesía concentra 6 de los 20 accidentes. Esta cifra supone que un 30% de los accidentes se han registrado dentro del núcleo urbano.

Propuestas

El documento, que consta de 176 páginas, propone mejoras en los caminos escolares, distribuidos en las calles de Montanissell, Capella de Sant Josep y calle del Consultorio, en los que limitará el estacionamiento de vehículos. También se verá mejorada la intersección de la calle del Nord con la Avenida de Santa Fe, y la zona de parada del autobús en la plaza de les Homilies.