El Segarra-Garrigues reclama “una agricultura rentable” para las zepas

Las reserva de Mas de Melons está entre las zepas de los secanos.

EDUARDO BAYONA Periodista Lleida

“Lo que pedimos es que en las zepas (zona especial de protección de aves) se pueda desarrollar una agricultura rentable. Y si la Comisión Europea ayuda a lograrlo, pues estupendo”, sostiene Josep Maria Jové, presidente del Canal Segarra-Garrigues, sobre el pronunciamiento de la CE (Comisión Europea) que admite el riego en las áreas protegidas de los secanos del llano de Lleida.

Se trata de 54.000 hectáreas, buena parte de ella excluidas de ese sistema de regadío hace dos décadas, en las que el uso del agua está limitado para no afectar a los hábitats naturales de las aves esteparias que las pueblan. El riego está vetado por completo en 16.000 ha, casi un tercio de esa superficie protegida.

“El riego de tierras en una zepa sería posible si dichas acciones se incluyen entre las medidas de conservación establecidas para el lugar”, señaló un portavoz del organismo europeo a una consulta de SEGRE.

Las organizaciones agrarias y las entidades ecologistas coinciden en proponer el despliegue en esas zonas de un modelo de regadío que permita compatibilizar la conservación de las especies de aves esteparias y una actividad económica que frene el abandono del campo y la despoblación humana de la zona de las zepas.

“En las zepas se ha podidio regar desde siempre, tanto árboles como cereal. No en todas, pero sí en muchas de ellas. Si se puede ragar en todas las zepas es una buena noticia”, indica Jové, quien, no obstante, plantea dos aspectos clave. “Aquí sempre nos han dicho que no se puede regar más de lo que se riega ahora”, anota en referencia a la Generalitat. Y, añade, esas áreas “se riegan con tantas restricciones que no es rentable” su explotación agraria.

“Estamos en un nuevo escenario, algo se mueve; pero Europa no dirá nada si nada se propone desde aquí, que es lo que ha pasado hasta ahora”, señala Josep Maria Jové.

“La propuesta (para regar) tiene que salir de aquí, y hay que apretar para que salga algo positivo desde aquí”, añade.

Europa ve el riego “primordial para el medio ambiente”

La Comisión Europea califica el regadío como “primordial (...) para el medio ambiente” y lo incluye entre las “razones imperiosas de interés público de primer orden, (...) de índole social y económica” que permiten modificar las zepas si “pesan más que las repercusiones en los objetivos de conservación”. Esa posición, no obstante, tiene matices. Por una parte, “esto no significa que los proyectos de abastecimiento de agua para la población y regadío puedan justificarse siempre por razones imperiosas de interés público de primer orden” aunque “el regadío y el abastecimiento de agua para la población responden en principio a esas condiciones”. Construir un embalse en un área protegida “puede justificarse (...) por las consecuencias positivas de primordial importancia que el regadío tiene para el medio ambiente”, añade.