Luz verde al proyecto de un refugio de animales en el parque de La Serra de Mollerussa

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

ayuntamiento de Mollerussa aprobó en la junta de gobierno del pasado día 18 finalmente el proyecto para construir un refugio de animales en el parque de La Serra. El alcalde, Marc Solsona, aseguró que el documento permitirá activar la fase siguiente: preparar la contratación y la planificación de la ejecución para que el equipamiento deje de ser una “carpeta pendiente” y pase a materializarse el próximo año, cuando las obras y la vía pública serán prioritarias.

El futuro refugio se proyecta en una parcela de titularidad municipal en el Parc de la Serra, donde el consistorio plantea levantar un equipamiento de tipo modular, ampliable y desmontable, con estructura galvanizada y una cimentación ligera, pensado para facilitar el mantenimiento y la limpieza diaria. Cuenta con una subvención de la Diputación de 226.438 euros.

Mientras el nuevo refugio no llega, el servicio se sigue prestando desde una instalación temporal en una propiedad privada en Miralcamp. Su gestión va a cargo de la entidad Adopta’m Mollerussa, creada en 2023, que colabora con tareas de voluntariado. Cabe recordar que el Pla d’Urgell no cuenta con ningún tipo de instalación comarcal de este tipo y este servicio lo llevan a cabo diferentes entidades sin ánimo de lucro como pueden ser Vadal, en Linyola, o els Amics dels Peluts, en El Palau. El foco se traslada ahora en el proceso de licitación, adjudicación y calendario real de obra.