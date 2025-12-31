Navidad en escena

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Casal de Golmés ha acogido la representación de un pesebre viviente a cargo de los niños de la guardería El Petit Estel, una cita que abrió la agenda navideña del municipio con una representación pensada para las familias. La actividad convirtió el escenario en un belén “con vida”, con los más pequeños como protagonistas de una puesta en escena de aire popular y festivo. El calendario de Navidad en Golmés ya ha sumado otras propuestas. La víspera de Navidad, la iglesia parroquial acogió El Cant de la Sibil·la, interpretado por Inés Juanpere, con Albert del Viso al órgano y las cantaires de Bellpuig.