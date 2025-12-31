Nufri construirá un gran tanque de agua caliente para almacenar energía

El grupo Nufri construirá un gran tanque de agua como medio para almacenar el excedente de energía que genera su planta solar en Miralcamp. Esta electricidad no consumida servirá para calentar el agua en un depósito de acumulación con una capacidad de mil metros cúbicos, con el fin de emplearla cuando sea necesario como fuente de calor para calefacción y otros usos. Este es uno de los proyectos en Lleida que ha recibido una subvención estatal para instalaciones de almacenamiento de energía, según anunció ayer el ministerio de Transición Ecológica.

El proyecto de Nufri supone una inversión de unos dos millones de euros y recibirá una subvención de 800.000, según la resolución que hizo pública ayer el ministerio. Permitirá acumular en forma de calor hasta 30.000 kWh. Esta tecnología, conocida como power-to-heat, es todavía infrecuente en las comarcas de Lleida y el resto de Catalunya, en un momento en que la mayoría de proyectos para almacenar energía recurren a instalaciones de baterías.

Esta es, precisamente, la solución de almacenaje de energía de otro proyecto subvencionado en Lleida. En este caso, se trata de una propuesta del grupo Engie para combinar paneles solares y baterías en el futuro parque solar de Sant Miquel, en Alcoletge. Los paneles solares, con una potencia de 25 MW, han obtenido ya el visto bueno de la Generalitat, mientras que el Estado otorga una ayuda de dos millones de euros sobre un presupuesto de 12 millones para obtener una capacidad de almacenaje de 60.000 kWh.

Frente a los proyectos subvencionados, la resolución del ministerio recoge diferentes proyectos de almacenaje de energía en las comarcas de Lleida que no reciben ayudas en esta convocatoria. Entre ellos hay propuestas para hibridar con baterías algunas de las grandes centrales solares que Solaria e Ignis construyen en Alcarràs. Tampoco se beneficiarán de estos fondos proyectos para hibridar los futuros parques eólicos Segarra-Anoia.

Al margen de estas ayudas, administradas por el Estado y financiadas por la UE, otros proyectos de hibridación energética se abren camino en las comarcas de Lleida. Ejemplo de ello son los que tramita el grupo Engie para convertir los parques eólicos ya existentes de Sant Antoni, Monclues y Solans, en Les Garrigues y el Segrià, en centrales híbridas que combinarán la producción de electricidad mediante molinos de viento con más de 70 hectáreas de paneles solares.