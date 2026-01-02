Aprobada la primera fase del palomar de Gospí

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Sant Ramon dio luz verde en el último pleno municipal a la primera fase del proyecto de restauración del colomar de Gospí. Se trata de una edificación histórica de origen medieval declarada bien de interés local el año pasado y que necesita una actuación urgente.

Esta primera acción en la construcción tendrá un coste de 100.191,78 euros, de los cuales 98.766,05 están subvencionados por el departamento de Cultura. Los trabajos consistirán en abrir un camino de acceso y reforzar la estructura, según manifestó el alcalde, Josep Maria Ribera. Más adelante, se prevé solicitar una nueva ayuda a la Generalitat para afrontar la segunda fase de la reforma.

Cabe destacar que el edificio del colomar se ubica dentro de una propiedad privada, aunque se cedió al ayuntamiento de Sant Ramon para poder ejecutar la rehabilitación.