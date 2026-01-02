Detienen a un conductor por provocar un accidente con heridos graves en la C-53 en Bellmunt d'Urgell

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado martes en Lleida a un hombre de 32 años, como presunto autor de un delito de lesiones por imprudencia grave, conducción temeraria y conducir bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 19.15 horas del 20 de diciembre cuando un testigo llamó al teléfono 112 para alertar de que un conductor circulaba temerariamente por la carretera C-53 que va de Balaguer en Tàrrega. Según la información facilitada a la policía, el turismo circulaba sin luces y de forma errática, invadiendo el sentido contrario de la vía y zigzagueando, poniendo en grave peligro la seguridad de los usuarios de la vía.

Minutos más tarde, otra llamada comunicó que se había producido un accidente de tráfico en la C-53, en el término municipal de Bellmunt d'Urgell, con tres vehículos implicados y varias personas heridas de carácter grave.

Inmediatamente, se dirigieron al lugar dotaciones de Mossos d'Esquadra y miembros del Servicio de Emergencias Médicas que, después de auxiliar a los implicados en el accidente, trasladaron a cuatro heridos graves y uno leve al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

La investigación realizada por los agentes del Área Regional de Tráfico de la Región Policial de Ponent permitió determinar que el accidente lo provocó el vehículo que circulaba erráticamente por la C-53 y que su conductor, al cual le hicieron en el hospital la prueba de alcoholemia, dio una tasa positiva de alcohol.

El pasado martes, después de que el conductor infractor recibiera el alta hospitalaria, la policía lo detuvo acusado de cuatro delitos de lesiones por imprudencia grave, conducción temeraria y conducir bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. El detenido pasó a disposición judicial el pasado miércoles ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Balaguer.