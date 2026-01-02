El Govern eliminará formularios en PDF y digitalizará 1.550 trámites

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Generalitat hará un paso decisivo en su proceso de modernización administrativa. Antes del verano de 2026 todos los formularios que actualmente se hacen en formato PDF serán sustituidos por versiones web accesibles desde cualquier dispositivo. La iniciativa, liderada por el departamento de Presidencia, forma parte de la reforma de la administración impulsada para simplificar la relación entre la ciudadanía y el Govern.

El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, explicó que el objetivo es “hacer que la tramitación con los ciudadanos sea más fácil, más comprensible, y cuando se dirijan a la Generalitat lo pueden hacer de manera sencilla, sin pasos innecesarios ni cargas burocráticas”. Según Dalmau, “actualmente hay demasiados trámites que obligan a descargar, imprimir y volver a subir documentos. Esto tiene que terminar”. El proyecto prevé transformar 1.550 formularios en total, de los cuales ya se han adaptado más de 900. Los 650 restantes estarán disponibles en formato digital antes del verano de 2026, cumpliendo así con el calendario previsto. Las nuevas versiones estarán en HTML, lo que permitirá su uso desde cualquier navegador o teléfono móvil sin necesidad de descargar programas adicionales. Además, incorporarán funciones automáticas que simplificarán el proceso de registro y validación de datos. Dalmau subrayó que el objetivo no es solo la digitalización, sino “mejorar la tramitación con la administración, garantizando tanto la atención presencial como la telemática, y ahorrar tiempo”. La reforma incluye una notable inversión tecnológica. El Govern destinará 4,3 millones de euros a la implementación de herramientas avanzadas y a la mejora de los servicios digitales. Entre las novedades destacan las opciones de pago con bizum, la utilización de un lenguaje claro y comprensible, y la integración de validaciones automáticas que eviten el envío de documentación errónea o incompleta. Asimismo, durante el primer trimestre se desplegarán funciones basadas en inteligencia artificial (IA) para leer automáticamente datos de documentos y localizar información en mapas, para reducir burocracia y facilitar trámites online.