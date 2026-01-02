Guissona refuerza lazos con la ciudad rumana de Sighetu Marmatiei

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

Guissona y Sighetu Marmatiei, en Rumanía, estrecharon sus lazos el pasado fin de semana con la firma de un convenio de colaboración que oficializa el hermanamiento entre ambas localidades. El acuerdo busca fomentar el intercambio cultural, gastronómico y social, así como abrir vías de cooperación en diferentes ámbitos de interés común.

El alcalde, Jaume Ars, la concejala de Comercio e Industria, Núria Guixés, y el de Urbanismo, Jordi Querol, viajaron los días 27 y 28 a Rumanía, donde fueron recibidos por el alcalde de Sighetu Marmatiei, Vasyle Moldovan. La delegación local pudo participar en las fiestas que celebra dicho municipio a finales de diciembre en homenaje a sus orígenes y descubrir algunas de sus costumbres, comidas y trajes regionales. Según el consistorio, el objetivo del hermanamiento es reforzar los lazos con culturas presentes en el tejido social de Guissona para facilitar el reconocimiento mutuo entre vecinos.Sighetu Marmatiei es una ciudad de 41.000 habitantes ubicada en la región de Maramures, en el norte de Rumanía. En su tejido empresarial tienen un papel importante sectores como el mueble, la maquinaria industrial y los materiales de construcción.