La Paeria de Cervera asume la gestión del conservatorio

La Paeria de Cervera hizo efectiva el miércoles la disolución del Patronat de l’Escola de Música i el Conservatori de Cervera tras ratificarlo en el pleno municipal de septiembre. A partir de ahora, será el mismo ayuntamiento quien asumirá directamente el centro. En el momento de su aprobación, el alcalde, Jan Pomés, argumentó que la decisión se tomó para poder mejorar la gestión interna y “fortalecer y continuar con el proyecto educativo de una forma mucho más eficiente”.

De este modo, a partir de ahora los profesores y el personal del conservatorio pasarán a ser trabajadores municipales, aunque Pomés afirmó que “en la práctica no se notará ningún cambio” y las clases seguirán con normalidad. La Paeria también absorberá los derechos y obligaciones pendientes del patronato, así como los contratos y subvenciones que tenía el organismo autónomo. Oro de los motivos de la disolución es tener un mayor control de la contabilidad y las contrataciones del servicio para poder “agilizar todos los procesos”, según el primer edil.Una de las críticas por parte de la oposición fue que, sin el patronato, la comunidad educativa se quedaba sin un espació de participación.

El equipo de gobierno explicó que se está trabajando para definir la figura jurídica que debe tener el consejo asesor que se creará para garantizar que alumnos, familiares y profesores tengan voz en la toma de decisiones.