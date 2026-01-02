Proyecto para modernizar y ampliar el parque de bomberos voluntarios

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Almenar prevé ampliar el parque de bomberos voluntarios con nuevos servicios y prestaciones. Según la alcaldesa, Teresa Malla, el edificio que acoge a los voluntarios es muy antiguo, tiene más de 35 años, “y ha quedado pequeño y obsoleto”. La intención es instalar duchas individualizadas y un gimnasio. “Ahora solo hay duchas y servicios para personal masculino, pero hay que adecuar las instalaciones por si se da el caso de que entren a formar parte del personal mujeres. Ahora las dependencias no están adecuadas para este caso”, indicó Malla. En la actualidad el parque cuenta con 19 bomberos voluntarios de Almenar y de localidades próximas, y la previsión es que entren otros 3 el próximo año.

El proyecto de remodelación del parque de bomberos de Almenar está en redacción y el ayuntamiento ha hecho una modificación de presupuesto y ha destinado a esta intervención más de 80.000 euros para facilitar su ejecución en cuanto se tenga el proyecto aprobado, explicó Malla.

Por otra parte, el consistorio ha dado luz verde a la ampliación del término de cesión de las instalaciones a la conselleria de Interior, que es quien gestiona los parques de bomberos. Según Malla, el parque de bomberos es una institución local que interviene y ha intervenido en numerosas actuaciones y accidentes y “es toda una referencia en la población”, remarcó.

Los bomberos voluntarios de Almenar integraron el grupo de 110 bomberos voluntarios de 22 parques de la demarcación de Lleida que presentaron el pasado mes de noviembre la primera demanda colectiva contra la Generalitat para exigir la equiparación de las condiciones laborales y salariales con los bomberos profesionales. Reclaman a la conselleria de Interior que les dé de alta en la Seguridad Social porque, en caso de accidente, queden cubiertos, ya que ahora se sienten “desprotegidos”.