Una docena de operativos de los Mossos por narcotráfico en Lleida en un año y medio

Los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo el año pasado un total de 23 operaciones policiales contra el narcotráfico en Catalunya y en el primer semestre de 2025, otras 25. En este año y medio, una docena de estos operativos acabaron con detenidos y droga incautada en intervenciones en las comarcas leridanas, según se constata con la información aportada por la conselleria de Interior en una respuesta parlamentaria. Los operativos se saldaron con 101 detenidos, ya que la mayoría se llevaron a cabo en diferentes áreas policiales de Catalunya, con ramificaciones en las de Ponent y el Pirineo.

Una de las más importantes se llevó a cabo en junio de 2024, en las Áreas Básicas Policiales (ABP) del Segrià-Garrigues-Pla d’Urgell y la Segarra, así como en Osona y Alt Empordà-Roses, con un total de 31 detenidos tras la intervención de marihuana, cocaína y hachís. Un mes después, hubo otra operación policial en varios municipios catalanes, también en la ABP Segrià-Garrigues-Pla d’Urgell, y en Béjar (Salamanca) con un total de 38 arrestados por tráfico de marihuana, hachís, ketamina, metamfetamina, cristal y heroína.

Según los datos de Interior, entre los operativos contra el narcotráfico llevados hasta junio de 2025 destaca uno que se llevó a cabo en marzo en las ABP Segarra-Urgell, Mollet del Vallès, Selva Litoral, Osona y Tarragonès, con 10 detenidos por marihuana. En mayo, hubo otra intervención en la ABP Segarra-Urgell con cuatro detenidos y la intervención de cocaína, heroína, hachís y anfetaminas, y en junio, otros tres detenidos en la ABP Segrià-Garrigues-Pla d’Urgell por marihuana.

Golpe a plantaciones de ‘maría’

La División de Investigación Criminal de la Región Policial del Alt Pirineu i Aran desarticuló en diciembre un entramado criminal relacionado con plantaciones interiores y exteriores de marihuana de grandes dimensiones. El pasado día 17 arrestaron a 11 personas en municipios de las comarcas del Alt Camp, la Conca de Barberà y el Alt Penedès. La investigación se inició a finales de 2024, cuando hallaron en el Barranc de l’Escarlà, en Tremp, un espacio deforestado con signos de haber sido utilizado como plantación de marihuana al aire libre.