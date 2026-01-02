Una nueva ginebra hecha con olivas arbequinas, el innovador producto de una empresa leridana

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Gaudea es una empresa de Alcarràs dedicada a la producción de aceite de oliva dentro de la DOP Les Garrigues en un entorno rural idóneo para la elaboración de este producto.

La firma se creó en 2020 para ofrecer un aceite único con los estándares de calidad más altos, según explicó el gerente de la aceitera, Gerard Camps. Sin embargo, la empresa ha buscado ampliar su oferta con la elaboración de ginebra a base de olivas arbequinas. “Gaudea Botanics es nuestra ginebra elaborada con arbequinas y surgió de la voluntad de la empresa de llevar los procesos de elaboración un paso más allá”, indicó Camps. “Desde la empresa teníamos el deseo de arriesgar por un producto innovador, diferenciador y que mostrara la calidad de nuestras olivas arbequinas”, remarcó. La ginebra se elabora con un nuevo destilado de origen artesanal que fusiona olivas con plantas aromáticas como el mirto de limón y la menta salvaje, y especias como las semillas de cilantro y la nuez moscada.

Camps, a les finques d’oliveres que produeixen la varietat arbequina. - GAUDEA

Durante el proceso de elaboración las olivas se someten a un proceso encimático para aprovechar toda la esencia y los gustos frescos. Posteriormente, se le añaden plantas aromáticas frescas. “Esta combinación es la que da como resultado un producto equilibrado y auténtico”.

Características

En cuanto a las características de la ginebra, “se trata de una ginebra fresca con carácter y de gran intensidad. Solo con el olor se puede captar la esencia de la oliva arbequina aunque tiene un gusto suave lo que favorece que no resulte pesada”, explica el gerente de la empresa.

Es una ginebra artesana que a diferencia de otras ginebras industriales es más aromática y “con un gusto más abierto fruto de usar productos naturales en vez de extractos y aromas”. La ginebra se hace en colaboración con La Destilateca, una microdestilería de Terrassa. El proceso consiste en someter las olivas frescas envasadas al vacío a un proceso encimáutico durante tres semanas en un alambique de cobre tradicional. De este modo, se consigue degradar el aspecto físico de las olivas manteniendo su cualidad organoléptica. Posteriormente, se le añaden el resto de compuestos botánicos con el alcohol. El siguiente paso es el reposo y la hidratación en depósitos de acero inoxidable que dura unos 2 meses. Después se pasa al filtrado.

Perfil del cliente

El perfil del cliente es el de una persona amante de la gastronomía que busca experiencias únicas, tiene inquietud por explorar sabores y valora la autenticidad de los productos. Gaudea Botaniccs es exlusivo y de calidad, asegura Camps. Todos los productos se venden a través de la página web. El aceite se distribuye en países como Alemania, Bélgica, Eslovenia, Finlandia, Francia y Suecia. En el caso de la ginebra, se prevé comercializarla en los mismos países.